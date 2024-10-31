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12:41, 31 октября 2024Бывший СССР

В Киеве анонсировали первые меры для «саммита мира»

Украина начнет формирование предложений для второго «саммита мира»

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украина начнет формирование предложений для второго «саммита мира» после конференции в Канаде. Об этом сообщили в офисе президента страны.

По информации ведомства, Украина обсуждала со своими союзниками ряд пунктов для предстоящего саммита во время многочисленных встреч. Они проходили с августа по октябрь. Последняя встреча в Канаде назначена на ноябрь.

«Саммит мира» состоится не раньше ноября этого года.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в Киеве готовится новый план для второго «саммита мира». По его словам, будущий документ будет содержать три пункта.

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      Сергей Болиев
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