В Киеве анонсировали первые меры для «саммита мира»

Украина начнет формирование предложений для второго «саммита мира»

Украина начнет формирование предложений для второго «саммита мира» после конференции в Канаде. Об этом сообщили в офисе президента страны.

По информации ведомства, Украина обсуждала со своими союзниками ряд пунктов для предстоящего саммита во время многочисленных встреч. Они проходили с августа по октябрь. Последняя встреча в Канаде назначена на ноябрь.

«Саммит мира» состоится не раньше ноября этого года.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что в Киеве готовится новый план для второго «саммита мира». По его словам, будущий документ будет содержать три пункта.