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06:31, 31 октября 2024Мир

В Ливане заявили о возможности прекращения огня в ближайшее время

Премьер Ливана Микати: Бейрут надеется на прекращение огня в ближайшие дни

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Премьер-министр Ливана Наджиб Микати интервью телеканалу Al Jadeed рассказал, что власти страны делают все возможное для прекращения израильской агрессии в самое ближайшее время.

«Мы надеемся на то, что удастся добиться соглашения об установлении прекращения огня в ближайшие часы или дни», — заявил он.

Политик уточнил, что у него состоялся телефонный разговор с заместителем помощника президента США Джо Байдена, старшим советником Госдепа по энергетической безопасности Эймосом Хокстином, планирующем посетить Израиль. По словам Микати, американский чиновник указал на наличие возможности достичь обсуждаемого соглашения до 5 ноября.

Ранее Министерство здравоохранения Ливана заявило, что в результате воздушных и ракетных атак израильских военных лишь за 28 октября более 180 человек получили ранения, жертвами стали 82 человека.

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      Марина Совина
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