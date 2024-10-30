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09:19, 30 октября 2024Мир

В Ливане сообщили о росте жертв израильских атак по стране

Минздрав Ливана заявил о наибольшем количестве жертв за сутки из-за атак Израиля

Фото: Ali Hankir / Reuters

Министерство здравоохранения Ливана заявило, что количество жертв атак Израиля от 28 октября является наибольшем за сутки с начала месяца. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным ливанского Минздрава, в результате воздушных и ракетных атак израильских военных лишь за 28 октября более 180 человек получили ранения, жертвами стали 82 человека.

Последний крупный израильский авиаудар был нанесен 29 октября по восточной части Ливана. По данным местной службы спасения, атаке подверглись 18 населенных пунктов. Жертвами удара стали 61 человек, еще около ста пострадали.

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      Виктория Кондратьева
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