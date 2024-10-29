Израиль нанес массированный удар по Ливану

РИА Новости: Израиль нанес удар по 18 поселениям в Ливане, погиб 61 человек

Израиль нанес массированный авиаудар по востоку Ливана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ливанской службе спасения.

По его данным, атаке подверглись 18 населенных пунктов. Жертвами удара стали 61 человек, еще около ста пострадали.

Собеседник агентства рассказал, что израильские военные продолжают обстреливать поселения, что затрудняет поисково-спасательные операции. В некоторых населенных пунктах все еще разбирают завалы, под которыми могут находиться выжившие.

Ранее ливанское шиитское движение «Хезболла» назвало условие для прекращения огня. В организации заявили, что пойдут на такой шаг в случае включения Бейрута в мирные инициативы по сектору Газа.