В Минобороны Китая обвинили США в сознательном искажении отношений Москвы и Пекина

Представитель минобороны КНР Чжан Сяоган: США искажают отношения с Россией

США сознательно искажают формат отношений Москвы и Пекина, вводя остальной мир в заблуждение. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган, передает Reuters.

«Соответствующие заявления США умышленно искажают [формат] китайско-российских отношений и тщетно пытаются ввести в заблуждение международное сообщество, мы выступаем против этого», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.

29 августа советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обеспокоен якобы поддержкой России со стороны Китая в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Он также подчеркнул, что в ходе визита в Китай он «прямо» заявил китайскому руководству о череде сложных вопросов. По его словам, отношения двух стран переживают сложный период, ответственность за который он возложил на Пекин.