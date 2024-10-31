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11:42, 31 октября 2024Мир

В Минобороны Китая обвинили США в сознательном искажении отношений Москвы и Пекина

Представитель минобороны КНР Чжан Сяоган: США искажают отношения с Россией

Фото: Netson / Wikipedia

США сознательно искажают формат отношений Москвы и Пекина, вводя остальной мир в заблуждение. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Китая Чжан Сяоган, передает Reuters.

«Соответствующие заявления США умышленно искажают [формат] китайско-российских отношений и тщетно пытаются ввести в заблуждение международное сообщество, мы выступаем против этого», — отмечается в заявлении оборонного ведомства.

29 августа советник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон обеспокоен якобы поддержкой России со стороны Китая в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК). Он также подчеркнул, что в ходе визита в Китай он «прямо» заявил китайскому руководству о череде сложных вопросов. По его словам, отношения двух стран переживают сложный период, ответственность за который он возложил на Пекин.

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      Максим Габриелян
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