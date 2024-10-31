В мусорке российского кафе нашли мертвого младенца

Жительница ДНР выбросила в мусорку кафе своего новорожденного ребенка

В городе Енакиево Донецкой народной республики (ДНР) местная жительница выбросила в мусорку кафе своего новорожденного ребенка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК) на своем сайте.

В ведомстве рассказали, что 3 августа мертвого младенца обнаружил сотрудник коммунальных служб, который выгружал мусор. Как установили эксперты, причиной смерти ребенка стала закрытая черепно-мозговая травма. Каким образом она была получена, не уточняется.

В отношении матери новорожденного возбудили уголовное дело. Все его материалы уже переданы для рассмотрения в суд.

Ранее мертвого новорожденного нашли в арендованной мигрантами квартире в Тайцах Ленинградской области. Родителей мальчика, которыми оказались безработные граждане Таджикистана, задержала полиция. При этом матери ребенка было 17 лет. Причина смерти младенца не уточняется.