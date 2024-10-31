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10:01, 31 октября 2024Бывший СССР

В ОБСЕ неформально признали нарушения на выборах в Молдавии

СВР: в ОБСЕ неформально признают нарушения в ходе выборов в Молдавии

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) неформально признают нарушения со стороны правительства Молдавии в ходе прошедших в республике выборов. Об этом пишет Служба внешней разведки России, передает РИА Новости.

«В руководстве секретариата ОБСЕ в неформальном порядке признают беспрецедентный уровень нарушений со стороны властей», — указано в сообщении.

Как отмечает ведомство, о неформальном признании свидетельствуют поступающая от многочисленных, включая представляющих структуры ОБСЕ, наблюдателей в Вену информация.

Ранее в СВР сообщили, что власти Молдавии активно использовали административный ресурс на недавно прошедших выборах в республике. В ведомстве добавили, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обеспечивала «правильный» подсчет голосов, внося корректировки в протоколы участковых комиссий для получения нужного результата.

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      Валентин Карант
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