Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
10:17, 31 октября 2024Из жизни

В одной стране мужчины стали ежедневно носить жуткие силиконовые костюмы в виде женщин

В Японии мужчины стали наряжаться в силиконовые костюмы женщин и ездить в метро

Кадр: @Kawaso / QQ

В Японии появился необычный тренд с переодеванием в силиконовые костюмы женщин. Об этом пишет South China Morning Post.

В стране появилась группа так называемых «тесных мужчин» (tight men). Они носят силиконовые костюмы на все тело, чтобы выглядеть как женщины. Иногда костюмы также включают маску с нарисованным женским лицом. После этого они наряжаются в женскую одежду и отправляются в публичные пространства — ездят в метро, гуляют по улицам, заходят в женские туалеты. Женщины стали опасаться жутких незнакомцев и бояться остаться с ними наедине.

Один из «тесных мужчин», известный как Рин, устроил прямой эфир и публично признал, что он биологический мужчина. Он также рассказал, что неоднократно заходил в женские туалеты в костюме и просил незнакомцев сфотографировать его. Он объяснил, что таким образом удовлетворял личные желания, не пытаясь причинить вред окружающим.

После этого молодая женщина поделилась на платформе X историей о встрече с Рином, заявив, что у нее не было выбора, кроме как выполнить его просьбу сфотографироваться. «В тот момент я была напугана и не знала, что произойдет, если я откажусь», — написала она.

Материалы по теме:
На голое тело Кто и как наживается на раздетых женщинах
На голое телоКто и как наживается на раздетых женщинах
5 марта 2018
Модель поддержала революцию в Мьянме со сцены конкурса красоты. Как она восстала против зверств хунты?
Модель поддержала революцию в Мьянме со сцены конкурса красоты.Как она восстала против зверств хунты?
2 ноября 2022

Пользователи интернета считают, что «тесные мужчины» — ответвление культуры кигуруми, в рамках которой фанаты носят костюмы любимых персонажей.

Ранее в Японии арестовали мужчину, который изготовил камни-шпионы с камерами внутри и тайно снял сотни голых женщин, купавшихся в горных термальных источниках. Скрытое устройство заметила одна из пострадавших.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Набиуллина заявила о беспрецедентной ситуации в экономике

      В пятиэтажке российского города взорвался газ, есть жертвы. Жильцы дома рассказали о странной соседке

      Звезда «Интернов» опроверг слухи о срочной операции

      Россиянин держал тигра в качестве домашнего питомца и пытался сбежать с ним от силовиков

      Врач назвала способ распознать высокий уровень холестерина по глазам

      Вентиляторы в жару оказались неэффективными

      Пленный солдат ВСУ рассказал о скрывании от мобилизации

      В России высказались о сроках достижения всех целей СВО

      В Госдуме ответили на просьбу разрешить Польше сбивать ракеты над Украиной

      Артемий Лебедев назвал одно из самых унылых мест в мире

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше