В одной стране мужчины стали ежедневно носить жуткие силиконовые костюмы в виде женщин

В Японии мужчины стали наряжаться в силиконовые костюмы женщин и ездить в метро

В Японии появился необычный тренд с переодеванием в силиконовые костюмы женщин. Об этом пишет South China Morning Post.

В стране появилась группа так называемых «тесных мужчин» (tight men). Они носят силиконовые костюмы на все тело, чтобы выглядеть как женщины. Иногда костюмы также включают маску с нарисованным женским лицом. После этого они наряжаются в женскую одежду и отправляются в публичные пространства — ездят в метро, гуляют по улицам, заходят в женские туалеты. Женщины стали опасаться жутких незнакомцев и бояться остаться с ними наедине.

Один из «тесных мужчин», известный как Рин, устроил прямой эфир и публично признал, что он биологический мужчина. Он также рассказал, что неоднократно заходил в женские туалеты в костюме и просил незнакомцев сфотографировать его. Он объяснил, что таким образом удовлетворял личные желания, не пытаясь причинить вред окружающим.

После этого молодая женщина поделилась на платформе X историей о встрече с Рином, заявив, что у нее не было выбора, кроме как выполнить его просьбу сфотографироваться. «В тот момент я была напугана и не знала, что произойдет, если я откажусь», — написала она.

Пользователи интернета считают, что «тесные мужчины» — ответвление культуры кигуруми, в рамках которой фанаты носят костюмы любимых персонажей.

Ранее в Японии арестовали мужчину, который изготовил камни-шпионы с камерами внутри и тайно снял сотни голых женщин, купавшихся в горных термальных источниках. Скрытое устройство заметила одна из пострадавших.