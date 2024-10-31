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14:48, 31 октября 2024Россия

В России голый изрезанный мужчина в крови устроил погром в магазине и попал на видео

В Енакиево ДНР голый мужчина в крови ворвался в магазин и устроил погром
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Общество»)

В городе Енакиево Донецкой народной республики (ДНР) в один из продуктовых магазинов ворвался голый изрезанный мужчина и устроил погром. Инцидент попал на видео, которое опубликовал «Mash на Донбассе» в Telegram.

На кадрах видно, как полностью обнаженный мужчина с измазанным кровью телом забегает в магазин, внутри которого находятся несколько покупателей, в том числе маленький ребенок. Сначала нарушитель ложится на пол, а затем встает и начинает бегать по торговому залу, разбрасывая товары и пытаясь схватить продавцов, а также забирается в морозильник с мороженым. После этого он продолжает ходить по уже пустому помещению и размахивать руками, в одной из которых держит предмет, рассмотреть который невозможно. Вскоре мужчина уходит вслед за посетителями.

Как уточнили в издании, к приезду сотрудников полиции нарушитель сбежал, однако позже его задержали и передали медикам. По неподтвержденной информации, врачам спасти пациента не удалось. Причиной смерти, предположительно, стала передозировка наркотиками. Откуда на теле мужчины появились раны, не уточняется.

Ранее посетители торгового центра «Белочка» в Екатеринбурге сняли на видео полуголого мужчину, который устроил дебош. Зайдя в здание, он скинул с себя футболку, запрыгнул на прилавок с парфюмерией и разбил витрину. Схватив осколок стекла, россиянин забежал в мясной отдел, где вооружился двумя ножами. После этого он выбежал на улицу и зацепился за проезжавший по дороге автомобиль.

ЖЗЛ
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