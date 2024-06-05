Полуголый россиянин с мясными ножами устроил дебош в ТЦ и попал на видео

В Екатеринбурге полуголый мужчина бегал с ножами по торговому центру

В Екатеринбурге полуголый местный житель с ножами устроил дебош в торговом центре (ТЦ) «Белочка». Инцидент попал на видео, которое опубликовал портал E1.ru.

На записи видно, как мужчина бегает по зданию и что-то кричит, а затем прыгает в пролет второго этажа. На последующих кадрах россиянин на скорости едет по проезжей части, зацепившись за дверную ручку машины, а его ноги волочатся по асфальту.

По словам очевидцев, мужчина зашел в ТЦ еще в одежде, но внезапно скинул футболку, запрыгнул на прилавок с парфюмерией и разбил витрину. Затем он схватил осколок стекла и забежал на второй этаж. Там россиянин вооружился двумя ножами из мясного отдела и выбежал на улицу, где уже зацепился за проезжавший мимо автомобиль.

В результате сотрудникам ЧОП и очевидцам удалось обездвижить мужчину. Прибывшие на место полицейские передали задержанного медикам.

Ранее в Иркутске местные жители сняли на видео полуголого мужчину, прыгающего по припаркованным во дворе машинам. У некоторых автомобилей он оторвал боковые зеркала и бамперы, а затем забрался на балкон одной из квартир и начинал кидать с него вещи вниз.