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14:44, 31 октября 2024Экономика

В России назвали сроки появления беспилотных автомобилей

Возможной датой установки автопилота в российские автомобили назвали 2030-е годы
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Sergey Elagin / Globallookpress.com

Устанавливать автопилот в произведенные в России машины начнут не раньше 2030 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление руководителя по научно-исследовательской работе «АвтоВАЗа» Константина Котлярова.

Решение вопроса по электронике представляется абсолютно понятным, уточнил Котляров. Однако остаются другие вопросы, один из которых связан с разметкой. Существующие автопилоты ориентируются с помощью нее, однако Россия — «зимняя» страна, и состояние разметки в это время оставляет желать лучшего, дал понять спикер.

Вторым важным вопросом он назвал поведение автомобиля в нештатных ситуациях на дороге. Когда за рулем сидит человек, он принимает решения спонтанно, но программисту необходимо заранее прописать, каким будет порядок действий в случае форс-мажора, напомнил представитель концерна.

Ранее стало известно, что специалисты Университета штата Северная Каролина (США) придумали технологию, позволяющую улучшить камеры беспилотных автомобилей. Проблема с визуализацией объектов в целом характерна для беспилотников, но новое открытие должно помочь им лучше ориентироваться в пространстве и понимать скорость объектов относительно себя.

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