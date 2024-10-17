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17:33, 17 октября 2024Наука и техника

Беспилотные автомобили стали лучше видеть

Камеры беспилотных автомобилей улучшили с новой технологией

Фото: Woven Planet / Reuters

Специалисты Университета штата Северная Каролина (США) разработали новую технологию, меняющую принцип работы камер в беспилотных автомобилях. Исследование было опубликовано в материалах конференции IEEE/CVF.

По словам ученых, у камер автомобилей есть проблема визуализации объектов. Как правило, беспилотники используют несколько камер, а затем с помощью искусственного интеллекта (ИИ) создают объемные изображения из 2D-снимков. Инженеры смогли улучшить способность отображения трехмерных объектов, что позволило машинам лучше видеть окружающую обстановку.

Их технология получила название Multi-View Attentive Contextualization (MvACon). Специалисты признались, что изменили методику создания 3D-изображений. Так, при анализе городского ландшафта, других автомобилей и пешеходов беспилотник начал учитывать ориентацию в пространстве и скорость объектов относительно себя.

При этом новая технология не требует внедрения дополнительных камер или сенсоров, что удешевляет развертывание системы. В ходе тестирования выяснилось, что беспилотные автомобили стали гораздо раньше замечать объекты на дорогах и их общая производительность выросла.

Ранее ученые корейского Института науки и технологий Кванджу (GIST) разработали систему компьютерного зрения на основе кошачьего глаза. Она позволила защититься от бликов солнечного света и лучше видеть в темноте.

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      Андрей Ставицкий
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