В России ответили на расследование ФБР якобы планов вмешательства в выборы США

Глава АНО «Диалог»: в расследовании ФБР о вмешательстве в выборы нет фактчекинга

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог» подает в суд на ФБР, поскольку считает расследование американской стороны о планах организации влияния на ход выборов в США фейковым. Об этом на пресс-конференции заявил глава организации Владимир Табак, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Первый тезис, через который ФБР заходит в расследование, — тезис о том, что проект "Война с фейками" создан для того, чтобы распространять фейки. Это изначально противоречит концепции самого проекта. Но дальше ФБР говорит, что с помощью этого проекта мы пытались повлиять на американские выборы», — рассказал Табак.

Мы специально проанализировали, сколько из 10 тысяч текстов проекта "Война с фейками" касались темы американских выборов — их 17 Владимир Табак Глава АНО «Диалог»

По словам главы АНО «Диалог», эти публикации стали входной точкой для начала расследования, в котором организацию обвиняют во вмешательстве в американские выборы.

«ФБР утверждает, что "Война с фейками" была зарегистрирована тем же пользователем, что и другие домены, указанные в показаниях агента ФБР, и при этом личность покупателя скрывалась. ФБР утверждает, что схема финансирования проектов осуществлялась через криптовалюту», — заявил Табак на пресс-конференции.

Как подчеркнул глава АНО «Диалог», сотрудника, который регистрировал домены, зовут Тимофей и он находится под санкциями. Оплата же проходила через российскую карту в рублях, что доказывают скриншоты, представленные на пресс-конференции.

Также Табак отметил, что ФБР рисует сложную схему покупки доменов через скрытые IP. При этом у ФБР нет точного адреса, с которого шла оплата.

Отсутствует элементарный фактчекинг с их стороны. Здесь просто информация полностью не соответствующая действительности, которую легко проверить, на самом деле. Даже если бы они сделали запрос в российский доменный сервис, они бы могли получить эту информацию. Но этого запроса не было Владимир Табак Глава АНО «Диалог»

30 октября организация обвинила ФБР в распространении фейков и сообщила, что планирует подать в суд. Американская сторона назвала АНО «Диалог» распространителем недостоверной информации, в то время как в самой компании подчеркнули, что занимаются именно разоблачением фейков.

Ранее Табак сообщил, что на сегодняшний день 64 процента жителей России сталкиваются с недостоверной информацией в интернете хотя бы раз в неделю. При этом количество людей, которые знают о фактчекинге, увеличивается.

