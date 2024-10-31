В России перечислили вступающие в силу в ноябре законы

В Госдуме заявили о вступлении в силу реестра блогеров и чат-бота для учителей

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о вступлении в силу в ноябре реестра блогеров и чат-бота для учителей. Другие законы он перечислил в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что с 1 ноября владельцы страниц в социальных сетях с аудиторией более 10 тысяч человек будут обязаны передавать данные о себе в Роскомнадзор. Иначе они не смогут размещать рекламу и принимать донаты, а их сообщения нельзя будет репостить другим каналам.

По словам Володина, начиная с ноября, российские банки не смогут брать комиссию за переводы в пользу государства через СБП. Председатель Думы пояснил, что к таким платежам относятся выплата налогов, оплата штрафов, платежи за посещение детских садов, кружков.

С 1 ноября российские учителя получат доступ к чат-боту «Помощник Рособрнадзора», отметил спикер. В прошлом проект тестировался в Пензенской и Владимирской областях.

С 5 ноября беременные и родители, которых приговорили к ограничению свободы, смогут отсрочить наказание. Изменения закона затронут только тех матерей и отцов, которые являются единственными родителями ребенка в возрасте до 14 лет, подчеркнул Володин.

Кроме того, в ноябре участники спецоперации на Украине смогут получить справку, подтверждающую их статус, на портале госуслуг и в МФЦ, пояснил председатель Госдумы. По его мнению, мера должна упростить получение льгот: до этого справки выдавались только командирами воинских частей и не имели единообразия.