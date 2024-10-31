В России резко подскочили просрочки по ипотеке

Объем просрочки по ипотеке в России вырос почти на 40 % за год

За год в России резко подскочил объем просрочек по ипотеке — с сентября 2023 года показатель увеличился на 37 процентов. Такие данные приводит БКИ «Скоринг Бюро», пишут «Известия».

Речь идет о кредитах на жилье, которые заемщики не обслуживают более трех месяцев. В абсолютном выражении на конец сентября 2024 года сумма таких долгов достигла 136 миллиардов рублей. Показатель стал активно расти с начала года. До этого объем просрочек по ипотеке держался на уровне 95–99 миллиардов рублей, отмечают специалисты.

Тенденцию подтвердили в «Объединенном кредитном бюро». По данным аналитиков, число заемщиков с просрочкой от одного до трех месяцев выросло на 27 процентов. На сентябрь 2024-го 38 тысяч россиян не платят по ранее оформленным кредитам на жилье.

Причиной роста просрочек эксперты называют «вызревание» проблемной задолженности после рекордных выдач ипотеки. При этом аналитики считают, что пока относительная доля просрочки по жилищным кредитам невысокая — по оценке Центробанка, она достигает менее 0,5 процента портфеля банков на начало осени 2024-го. Поэтому об образовании ипотечного пузыря говорить рано.

Ранее россиянам назвали комфортную зарплату для обслуживания ипотеки. Так, москвичи должны зарабатывать как минимум 364,4 тысячи рублей ежемесячно, а петербуржцы — 235 тысяч рублей в месяц.

