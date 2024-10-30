Необходимую для российского ипотечника зарплату подсчитали

РБК: ипотечник в Москве должен зарабатывать не меньше 364,4 тыс руб.

Для комфортной оплаты ипотеки москвичи должны зарабатывать не меньше 364,4 тысячи рублей ежемесячно. Какой доход необходим для покрытия жилищной ссуды в российских мегаполисах, выяснили в РБК.

Так, для выплаты кредита за однокомнатную квартиру в новостройке под 25 процентов годовых в Санкт-Петербурге требуется зарабатывать от 235 тысяч рублей в месяц. Замыкает тройку лидеров Казань — там ипотечнику нужно зарабатывать порядка 210,2 тысячи рублей. Следом идут Краснодар и Нижний Новгород, где для погашения кредита требуется доход в размере 153,3 тысячи и 185,5 тысячи рублей соответственно.

Куда меньше необходимо зарабатывать воронежцам — здесь заемщику необходимо зарабатывать около 111,3 тысячи рублей в месяц. В Волгограде и Самаре ежемесячный доход должен составлять от 123,7 тысячи рублей, а в Омске — от 126,1 тысячи рублей.

Расчеты проводились на основе кредита сроком 25 лет и минимальным первоначальным взносом в 30 процентов. Подразумевается, что расходы по ипотеке должны составлять около 50-60 процентов от суммы заработка — это гарантирует, что заявка будет одобрена, а платежи будут посильными для заемщика. При этом еще в июле, когда ставка равнялась 18 процентам, необходимый для российского ипотечника доход был в полтора раза меньше. Тогда показатель варьировался от 74,3 тысячи до 233,9 тысячи рублей.

Ранее стало известно, что, покупая квартиру, россияне все чаще выбирают формат мини-ипотеки. Такой вариант ссуды выбирают те заемщики, у кого на момент покупки имеются накопления размером не менее 50-60 процентов от стоимости объекта.