Россияне перешли на мини-ипотеку

При нынешних ставках россияне предпочитают брать мини-ипотеку

При нынешних ставках по рыночным программам россияне предпочитают брать мини-ипотеку. О переходе на данный формат жилищного кредитования порталу «Инфо24» рассказала замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

В сегодняшней ситуации, когда ставки поднялись выше 25 процентов годовых, среди граждан набирает популярность мини-формат ипотеки. Кредит в таком случае оформляется не на полную сумму, а лишь частично. Такой вариант ссуды выбирают те заемщики, у кого на момент покупки имеются накопления размером не менее 50-60 процентов от стоимости объекта. Как правило, такие ипотечники заинтересованы в расширении жилплощади и ради покупки новой квартиры продают старую.

Также, по наблюдениям Решетниковой, все больше покупателей при выборе квартир делают упор на предложения с максимальной скидкой. Дисконт позволяет им покрыть убытки из-за неизбежной переплаты по ипотеке. При этом на вторичном рынке жилья спрос заметно снизился — это вынуждает собственников чаще идти навстречу покупателям. Когда ситуация с жилищным кредитованием стабилизируется, квартировладельцы будут торговаться с меньшей охотой, предупреждает эксперт.

Ранее сообщалось, что россияне начали скупать жилье на этапе котлована. К сентябрю доля сделок с квартирами и апартаментами на начальном этапе строительства достигла максимума за последние два года. Такой всплеск спроса аналитики объясняют возросшим предложением и большим количеством акций, предлагаемых застройщиками.