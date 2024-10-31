В России участились случаи мошенничества с фейковыми сканами уголовных дел за помощь ВСУ

МВД РФ призвало граждан не верить фейковым постановлениям о возбуждении дел

В России участились случаи мошенничества с использованием фейковых постановлений о возбуждении уголовных дел за дискредитацию Вооруженных сил России, распространение заведомо ложной информации и финансирование украинской армии. Об этом «Ленте.ру» сообщили в киберполиции России.

Поддельные документы якобы от правоохранительных органов поступают гражданам в личные аккаунты, на корпоративную почту или в мессенджеры. Сообщение мошенников содержит фальшивый скан документа с указанием персональных данных гражданина. В киберполиции призвали не верить этим уведомлениям, игнорировать их и не вступать в диалог с отправителем, который на самом деле является преступником.

Правоохранительные органы никогда не используют электронную почту или мессенджер для уведомления россиян о возбуждении уголовного дела, подчеркнули в МВД.

В ведомстве указали, что поддельный документ с персональными данными гражданина свидетельствует о том, что они утекли в сеть, поэтому необходимо приготовиться к наплыву мошенников, сменить пароли во всех важных сервисах, настроить двухфакторную аутентификацию в мессенджерах и банковских приложениях.

Ранее 31 октября сообщалось, что мошенники обманом выманили у 77-летнего экс-советника президента Республики Башкортостан Виктора Пчелинцева пять миллионов рублей.