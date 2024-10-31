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01:29, 31 октября 2024Россия

В России заблокировали поставки с предприятия в Подмосковье после жалоб на антисанитарию

Сеть «ВкусВилл» заблокировала поставки от МКД после жалоб на антисанитарию

Фото: Pixabay

Торговая сеть «ВкусВилл» заблокировала поставки от «Можайского кондитерского дома» (МКД), вся продукция снята с полок и недоступна к онлайн-заказу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас поставки от поставщика заблокированы, вся продукция снята с полок и недоступна к онлайн-заказу... Мы ждем результатов проверки», — заявил представитель «ВкусВилла».

Там добавили, что, если по итогам проверки информация о ситуации на производстве подтвердится, МКД и другие связанные с ним юрлица будут навсегда заблокированы для сотрудничества.

Представители торговой сети «Перекресток» также рассказали, что приостановили продажи пирожного «Картошка» после жалоб. В свою очередь учредитель МКД заявил агентству, что кадры в соцсетях, показывающие антисанитарию, являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией.

Ранее стало известно, что прокуратура проводит проверку «Можайского кондитерского дома» из-за жалоб на антисанитарные условия производства продукции. Ревизия была инициирована после опубликованной в соцсетях видеозаписи с антисанитарными условиями работы предприятия. На ней показано, что продукты хранятся на полу в нарушенной упаковке, грязное оборудование и рабочие поверхности.

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      Марина Совина
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