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14:16, 30 октября 2024Силовые структуры

На кондитерское предприятие в Подмосковье пришли прокуроры из-за жалоб на антисанитарию

Прокуратура проверяет «Можайский кондитерский дом» из-за жалоб на антисанитарию

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

Прокуратура проводит проверку «Можайского кондитерского дома» из-за жалоб на антисанитарные условия производства продукции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в подмосковном ведомстве и предоставили видео.

На кадрах виден цех, где производится продукция.

В ходе осмотра изъяты образцы готовой пищевой продукции и смывы с рабочих поверхностей, которые будут отправлены на лабораторные исследования. Прокуроры опрашивают работников предприятия и проверяют у них наличие необходимых медицинских книжек, средств индивидуальной защиты и санитарной одежды.

Ревизия была инициирована после опубликованной в соцсетях видеозаписи с антисанитарными условиями работы предприятия. На ней показано, что продукты хранятся на полу в нарушенной упаковке, грязное оборудование и рабочие поверхности.

По итогам проверки прокуратура даст оценку действиям должностных лиц предприятия по соблюдению законодательства.

24 октября сообщалось, что прокуратура начала проверку в коррекционном центре Уфы «Радуга» после жалоб детей на избиение воспитателем.

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      Любовь Ширижик
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