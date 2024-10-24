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09:46, 24 октября 2024Силовые структуры

Прокуратура проверит российский коррекционный центр из-за жалоб детей на избиения

В Уфе прокуратура начала проверку в коррекционном центре после жалоб детей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокуратура начала проверку в коррекционном центре Уфы «Радуга» после жалоб детей на избиение воспитателем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

Одного из педагогов центра уволили после того, как она рассказала о ситуации директору. Женщина сообщила, что руководитель центра пригрозила уволить ее по статье, если она не уйдет по собственному желанию. «Дети все больные, это коррекционный детский центр. Я видела уже последствия ее рукоприкладства — как с забинтованной головой ходил ребенок. В туалете нет камер — она их туда ведет и избивает», — добавила бывшая сотрудница.

По ее словам, о ситуации знают и другие воспитатели, которые тоже жаловались директору. Руководитель учреждения никаких мер не предпринимает, заверила она. Женщина обратилась в Следственный комитет. Воспитательница, которую обвинили в избиении, свою вину не признает. Она уверяет, что детей подговорили.

Ранее в Москве десятилетнего мальчика с особенностями развития избили в коррекционной школе. У него образовались гематомы вокруг глаз, на висках и лбу.

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      Екатерина Кашурникова
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