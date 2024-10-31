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14:15, 31 октября 2024Россия

В России заявили о кратно отличающейся от статистики реальной ситуации с гепатитом C

Инфекционист Чуланов: россиян с гепатитом C на 70 процентов больше, чем выявлено

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Россиян с вирусом гепатита C на 70 процентов больше, чем выявлено медиками. О кратно отличающейся от статистики заболеваемости реальной ситуации с вирусом сообщил внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов, его слова приводит ТАСС.

По словам инфекциониста, в стране выявлено лишь менее трети от всех случаев заражения вирусом. «По оценкам ВОЗ и по оценкам наших экспертов российских, мы с вами выявили только 30 процентов от всех пациентов [с гепатитом C]», — заявил Чуланов.

Эксперт добавил, что помочь с восстановлением достоверной статистики могут диспансеризация и скрининг.

Ранее врач, телеведущая Елена Малышева и ее соведущий иммунолог Андрей Продеус назвали три симптома, требующих срочного обращения к врачу. Они сообщили, что, в случае если у человека желтеют глазные склеры и кожа, моча окрашивается в темно-коричневый цвет, а стул становится светлым, можно говорить, что он болен гепатитом C.

ЖЗЛ
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