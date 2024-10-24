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14:30, 24 октября 2024Интернет и СМИ

Малышева призвала «бить в колокола» при появлении трех симптомов

Врач Продеус назвал желтуху, коричневую мочу и белый стул признаками гепатита C

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, иммунолог Андрей Продеус, назвали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале три симптома, требующих срочного обращения к врачу. Выпуск с призывами специалиста доступен на сайте телеканала.

Продеус напомнил, что, в случае если у человека желтеют глазные склеры и кожа, моча окрашивается в темно-коричневый цвет, а стул становится светлым, можно говорить, что он болен гепатитом C.

«Если хоть раз вы это заметили, бейте в колокола, поезжайте в больницу и так далее», — призвала россиян Малышева.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников развеял распространенные мифы о заражении гепатитом В и С. По его словам, болезнью нельзя заразиться через укус комара или во время визитов в бассейн.

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      Мария Большакова
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