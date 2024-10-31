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17:02, 31 октября 2024Россия

В российском регионе одобрили закон о запрете склонения к абортам

В Орловской области одобрили закон о запрете склонения к абортам
Елена Торубарова
Елена Торубарова

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Орловской области одобрили закон о запрете склонения к абортам. Соответствующее решение во втором чтении принял совет народных депутатов в российском регионе, передает РИА Новости.

«Да, приняли. Это было второе чтение», — отметил собеседник агентства, отвечая на вопрос об итогах рассмотрения законопроекта.

На этапах предварительного обсуждения законопроекта сообщалось, что он позволит решить одну из приоритетных задач по повышению уровня рождаемости.

В частности, отмечалось, что «до сегодняшнего дня в законодательстве отсутствовали правовые механизмы защиты беременной женщины, находящейся в уязвимом состоянии беременности, от агрессивного давления, направленного на понуждение сделать аборт».

Ранее в Забайкальском крае приняли закон о штрафах за склонение женщин к абортам. Размер взысканий будет варьироваться от 3 до 50 тысяч рублей.

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