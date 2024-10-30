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07:20, 30 октября 2024Россия

В российском регионе приняли закон о штрафах за склонение женщин к аборту

В Забайкальском крае приняли закон о штрафах до ₽50 тысяч за склонение к аборту

Фото: Victor Lisitsyn / Global Look Press

Депутаты Заксобрания Забайкальского края приняли закон о штрафах до 50 тысяч рублей за склонение женщин к абортам в регионе. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального парламента.

Отмечается, что размеры штрафов составят: для граждан — от трех до пяти тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 до 20 тысяч рублей; для юридических лиц — от 35 до 50 тысяч рублей.

В конце сентября в Санкт-Петербурге состоялся крестный ход против абортов. Акция, организованная движением «Воины жизни», прошла по водам городских рек и каналов. Она была приурочена к годовщине подписания патриархом Кириллом прошения о запрете абортов.

Ранее на Сахалине школьникам показали аборт крупным планом. Лекцию соответствующего содержания ученикам провели перед началом уроком. По словам присутствующих, во время просмотра видеоматериалов многие дети отворачивались и закрывали глаза.

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      Юлия Мискевич
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