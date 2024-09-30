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07:12, 30 сентября 2024Россия

В Петербурге прошел крестный ход против абортов

В Санкт-Петербурге состоялся крестный ход против абортов

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В Санкт-Петербурге состоялся крестный ход против абортов. Об этом сообщает «Фонтанка».

Акция, организованная движением «Воины жизни», прошла по водам городских рек и каналов. Она была приурочена к годовщине подписания патриархом Кириллом прошения о запрете абортов.

Традиция крестных ходов по воде существовала в Петербурге до начала XX века. Аналогичное мероприятие прошло в октябре 2023-го года.

Ранее на Сахалине школьникам показали аборт крупным планом. Лекцию соответствующего содержания ученикам провели перед началом уроком. По словам присутствующих, во время просмотра видеоматериалов многие дети отворачивались и закрывали глаза.

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      Алан Босиков
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