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13:51, 31 октября 2024Мир

В Сербии обвинили Запад в бесстыдстве

Вице-премьер Сербии Вулин: Запад не стыдится расширять НАТО, нарушать соглашения

Фото: Eduardo Parra / Globallookpress.com

Страны Запада не стыдятся нарушать договоренности и расширять НАТО на восток вопреки собственным обещаниям. Об этом заявил вице-премьер Сербии Александр Вулин, его цитирует РИА Новости.

«Западная цивилизация ничего не стыдится, они не стыдятся лгать, расширять НАТО на восток. Сейчас у нас бы не было проблем, мы бы жили в мире, если бы они держали свое слово, но НАТО планирует расширяться на восток», — заявил Вулин.

Вице-премьер добавил, что Запад подобным образом нарушил Минские соглашения, а также не выполнил условия Брюссельского соглашения, из-за чего Сообщество сербских общин в Косово и Метохии так и не было сформировано. По словам Вулина, западные государства «не стыдятся лгать, что держат свое слово».

Ранее сербский министр Ненад Попович, курирующий вопросы международного экономического сотрудничества в правительстве, сообщил, что Сербия отказалась вводить санкции против России вопреки угрозам со стороны западных стран.

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      Елизавета Мытарева
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