В Швеции сообщили о гибели наемника на Украине

SVT: шведский наемник погиб на Украине, МИД Швеции проверяет данные

Шведский наемник погиб в ходе конфликта на Украине в конце прошлой недели. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на несколько источников.

Известно, что военный отправился на Украину в 2022 году. Его называли опытным солдатом, он служил под Киевом и Артемовском (украинское название города — Бахмут).

В МИД Швеции заявили, что ведомство проверяет эти данные.

«Мы получили информацию о том, что в последние дни на Украине скончался швед. Посольство в Киеве расследует эту информацию», — отметили дипломаты.

Ранее сообщалось, что на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала конфликта было задействовано не менее шести-семи иностранных частных военных компаний (ЧВК). Речь идет не только об американских, но и о британских и польских ЧВК.