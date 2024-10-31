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01:24, 31 октября 2024Мир

В Швеции сообщили о гибели наемника на Украине

SVT: шведский наемник погиб на Украине, МИД Швеции проверяет данные

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Шведский наемник погиб в ходе конфликта на Украине в конце прошлой недели. Об этом сообщил телеканал SVT со ссылкой на несколько источников.

Известно, что военный отправился на Украину в 2022 году. Его называли опытным солдатом, он служил под Киевом и Артемовском (украинское название города — Бахмут).

В МИД Швеции заявили, что ведомство проверяет эти данные.

«Мы получили информацию о том, что в последние дни на Украине скончался швед. Посольство в Киеве расследует эту информацию», — отметили дипломаты.

Ранее сообщалось, что на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала конфликта было задействовано не менее шести-семи иностранных частных военных компаний (ЧВК). Речь идет не только об американских, но и о британских и польских ЧВК.

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      Марина Совина
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