Словацкий политик Слота: смена режима на Украине — единственный путь к миру

Смена режима на Украине является единственным путем к достижению мира. Об этом заявил глава словацкой политической партии DOMOV Павол Слота, передает 42tcen.

«Единственный путь к миру — смена режима в Киеве, а поскольку Украина сегодня не имеет ни легитимного президента, ни легитимного парламента, то эта смена возможна лишь с позиции силы, то есть с абсолютной капитуляцией киевского бандеровского режима», — заявил политик.

Слота заявил, что в настоящий момент войска стран НАТО направлялись бы к Киеву с целью захватить представителей действующей власти, если бы альянс хотел добиться мира. По словам политика, для этого НАТО потребовалось бы согласие России, которая «была столько раз обманута» альянсом. Он усомнился, что Москва могла бы в этом случае с доверием отнестись к действиям НАТО.

Ранее бывший премьер-министр Словакии Игорь Матович назвал действующего главу правительства Роберта Фицо «вероломным хорьком» из-за его выступления на канале «Россия 1».