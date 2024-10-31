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18:54, 31 октября 2024Мир

В США признали фактическое поражение Украины

Подполковник США Дэвис: Украина зачем-то продолжает жертвовать собой
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Украина фактически уже проиграла в конфликте с Россией, но зачем-то продолжает жертвовать собой, продолжая боевые действия. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works рассказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Так зачем же продолжать жертвовать собой, если нет хорошего исхода. У меня нет ответа на этот вопрос, я действительно удивлен», — сказал американский офицер.

Дэвис отметил, что украинская армия не в состоянии удерживать позиции, не говоря уже про возвращение утерянных территорий. «Война проиграна на Украине. Все кончено», — резюмировал он.

Ранее Дэвис заявил, что украинское командование перебросило так много живой силы и техники на северное направление в Курскую область, что подорвало способность Киева защитить всю остальную линию фронта.

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