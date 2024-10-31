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10:49, 31 октября 2024Мир

В Южной Корее объяснили запуск КНДР МБР

Эксперт Ким Дон Еп: запуск КНДР МБР показал возможность поражения территории США

Фото: KCNA / Reuters

Запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) призван показать возможность поражения территории США даже при использовании более крупного боезаряда. Об этом заявил доцент сеульского Университета северокорейских исследований Ким Дон Еп, сообщает РИА Новости.

По словам эксперта, в этот раз ракета была в воздухе 86 минут на высоте 7 тысяч километров, что является рекордным временем полета и рекордной высотой по траектории. Он уточнил, что по сравнению с предыдущими северокорейскими МБР тяга ракеты достигла наивысших значений.

«Поскольку ранее были произведены запуски, которые охватывали всю континентальную часть США, кажется, что этот запуск был нацелен не на увеличение дальности полета, а на демонстрацию возможности поражения территории США, даже если на ракете установлен более крупный и тяжелый боезаряд», — сказал профессор.

Ким Дон Еп подчеркнул, что, возможно, данный запуск был испытанием способности ракеты нести несколько боеголовок, однако усомнился в том, что запуск ракеты может оказать какое-то влияние на президентские выборы в США, хотя и состоялся незадолго до них.

Ранее стало известно, что Южная Корея введет новые односторонние санкции против КНДР из-за запуска МБР. Данное решение было принято на заседании постоянного комитета Совета национальной безопасности (СНБ) Республики.

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      Виктория Кондратьева
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