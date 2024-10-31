Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:21, 31 октября 2024Мир

Южная Корея решила ввести новые санкции против КНДР из-за запуска ракеты

«Ёнхап»: Южная Корея введет новые санкции против КНДР из-за запуска ракеты

Фото: Reuters

Южная Корея введет новые односторонние санкции против КНДР из-за запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), пишет агентство «Ёнхап».

Решение было принято на заседании постоянного комитета Совета национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи во главе с президентом страны Юн Сок Ёлем. «Необходимо решительно реагировать на провокации Северной Кореи и быть полностью готовыми к предотвращению любых внезапных провокаций со стороны КНДР», — подчеркнул президент.

После получения доклада о запуске МБР по инициативе руководителя Совета национальной безопасности Син Вон Сика было созвано экстренное заседание постоянного комитета. Там указали, что запуск МБР Северной Кореей является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и резко осудили северокорейские действия.

«В ответ на провокацию Северной Кореи [СНБ] принял решение ввести новые односторонние санкции против Северной Кореи», — говорится в сообщении агентства.

Запущенная ракета упала в районе, находящемся примерно в 300 километрах к западу от острова Окусири, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за все время пусков. Она летела 1 час 26 минут, что стало наибольшим показателем за все время пусков. В связи с этим Минобороны Японии допустило, что в Северной Корее использовали иной тип ракеты.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский попросил у США дальнобойные ракеты «Томагавк». Почему в Киеве удивлены реакцией Запада?

      В России назвали альтернативы покупке жилья

      Россияне описали общественные туалеты в Японии словами «чище, чем у нас дома»

      Появились подробности о разрушениях после взрыва газа в российской пятиэтажки

      Южная Корея решила ввести новые санкции против КНДР из-за запуска ракеты

      Житель ДНР решил устроить теракт в здании прокуратуры и попался ФСБ

      В Ливане заявили о притворстве Трампа

      В российской пятиэтажке прогремел взрыв

      Ким Чен Ын прокомментировал запуск межконтинентальной ракеты

      Популярная 61-летняя актриса показала фанатам архивное фото топлес

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше