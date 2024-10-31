Южная Корея решила ввести новые санкции против КНДР из-за запуска ракеты

«Ёнхап»: Южная Корея введет новые санкции против КНДР из-за запуска ракеты

Южная Корея введет новые односторонние санкции против КНДР из-за запуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР), пишет агентство «Ёнхап».

Решение было принято на заседании постоянного комитета Совета национальной безопасности (СНБ) Южной Кореи во главе с президентом страны Юн Сок Ёлем. «Необходимо решительно реагировать на провокации Северной Кореи и быть полностью готовыми к предотвращению любых внезапных провокаций со стороны КНДР», — подчеркнул президент.

После получения доклада о запуске МБР по инициативе руководителя Совета национальной безопасности Син Вон Сика было созвано экстренное заседание постоянного комитета. Там указали, что запуск МБР Северной Кореей является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН и резко осудили северокорейские действия.

«В ответ на провокацию Северной Кореи [СНБ] принял решение ввести новые односторонние санкции против Северной Кореи», — говорится в сообщении агентства.

Запущенная ракета упала в районе, находящемся примерно в 300 километрах к западу от острова Окусири, за пределами исключительной экономической зоны Японии.

Полет ракеты КНДР был самым продолжительным за все время пусков. Она летела 1 час 26 минут, что стало наибольшим показателем за все время пусков. В связи с этим Минобороны Японии допустило, что в Северной Корее использовали иной тип ракеты.