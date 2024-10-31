Валя Карнавал опубликовала фото в откровенном комбинезоне

Блогерша Валя Карнавал опубликовала фото в облегающем нюдовом комбинезоне

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала фото в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

22-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в образе манекена. Она позировала в облегающем нюдовом комбинезоне с шортами и откровенным декольте.

Также знаменитость надела парик с длинными волосами оттенка блонд и сделала макияж в фиолетовых тонах, обведя губы карандашом и нарисовав так называемые брови-ниточки.

Ранее в октябре Валя Карнавал также показала роскошный 150-килограммовый подарок от тайного поклонника.