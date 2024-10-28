Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:38, 28 октября 2024Ценности

Валя Карнавал показала роскошный 150-килограммовый подарок от тайного поклонника

Валя Карнавал показала 150-килограммового медведя из роз от тайного поклонника

Кадр: Telegram-канал Karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала поклонникам роскошный подарок от тайного поклонника. Пост появился в ее личном Telegram-канале.

22-летняя знаменитость призналась, что получила медведя, сделанного из красных живых роз. По словам инфлюэнсера, такой букет весит 150 килограммов — об этом ей рассказал курьер, который привез презент.

Материалы по теме:
Из миллиардерши в банкрота. Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
Из миллиардерши в банкрота.Кайли Дженнер распродает дома и рекламирует мобильные игры. Почему ее империя терпит крах?
21 мая 2024
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее. Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
Голая Белла Хадид, Боня в страусе и Собчак с наручниками на шее.Как звезды удивляли публику на Каннском кинофестивале?
25 мая 2024

«Не знаю, кто эти счастливчики, которые будут выносить из моей квартиры, извлекать будут вот это. Но это очень красиво, честно», — отметила Карнавал в ролике, не уточив имя отправителя медведя.

Ранее в октябре Валя Карнавал прогулялась по улице в откровенном образе. Тогда блогерша снялась в микрошортах с оборками и белом прозрачном топе, сквозь ткань которого просвечивал черный бюстгальтер.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      «Значительная эскалация». В НАТО утверждают, что войска Северной Кореи уже развернуты в Курской области

      Названа рискующая попасть в черный список Шри-Ланки категория россиян

      Ботаник наткнулся на пожирающего утконоса питона

      Доктор Мясников развеял распространенный миф о диабете

      Соседи разозлились на Сергея Зверева из-за каблуков

      Первый российско-китайский спутник запустят в ноябре

      КХЛ показала видео общения Ротенберга с судьями на повышенных тонах

      В Санкт-Петербурге передумали строить дома бизнес-класса

      Второе облако плазмы после вспышки на Солнце достигло Земли. Чем это грозит людям?

      Бывшая жена Моргенштерна неожиданно сменила имидж

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше