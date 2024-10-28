Валя Карнавал показала роскошный 150-килограммовый подарок от тайного поклонника

Валя Карнавал показала 150-килограммового медведя из роз от тайного поклонника

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) показала поклонникам роскошный подарок от тайного поклонника. Пост появился в ее личном Telegram-канале.

22-летняя знаменитость призналась, что получила медведя, сделанного из красных живых роз. По словам инфлюэнсера, такой букет весит 150 килограммов — об этом ей рассказал курьер, который привез презент.

«Не знаю, кто эти счастливчики, которые будут выносить из моей квартиры, извлекать будут вот это. Но это очень красиво, честно», — отметила Карнавал в ролике, не уточив имя отправителя медведя.

Ранее в октябре Валя Карнавал прогулялась по улице в откровенном образе. Тогда блогерша снялась в микрошортах с оборками и белом прозрачном топе, сквозь ткань которого просвечивал черный бюстгальтер.