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11:26, 10 октября 2024Ценности

Валя Карнавал прогулялась по улице в микрошортах и прозрачном топе

Фото: @karna.val

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) прогулялась по улице в откровенном наряде. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 7,5 миллиона подписчиков.

22-летняя исполнительница снялась в кремовых микрошортах с оборками и белом прозрачном топе, сквозь который просвечивал черный бюстгальтер. Также она надела коричневое пальто длины макси и кеды на толстой подошве.

Кроме того, инфлюэнсерша выбрала в качестве аксессуара очки с прозрачными узкими линзами и сделала макияж с черными стрелками на веках и розовой помадой на губах.

В сентябре Валя Карнавал отреагировала на слухи о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды стали использовать для похудения.

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      Карина Черных
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