Валя Карнавал отреагировала на слухи о приеме «Оземпика»

22-летняя блогерша Валя Карнавал опровергла слухи о приеме «Оземпика»

Российская блогерша и певица Валя Карнавал (настоящее имя — Валентина Карнаухова) отреагировала на слухи о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды стали использовать для похудения. Ее слова приводит Prozvezd.

По словам Карнавал, ей удается поддерживать себя в форме благодаря правильному режиму сна. «Ни на каких "чудесных" таблетках и тем более уколах, слава Богу, не сижу. Совсем недавно завязала наконец-то с порочным кругом диет, после которых столь же стремительно набираешь вес... и больше, чем потерял», — сказала она.

Блогерша отметила, что теперь может есть все, но небольшими или умеренными порциями. «Также важно заниматься спортом и не объедаться вкусняшками-вредняшками на ночь. И все будет супер!» — добавила Карнавал.

Ранее популярная немецкая фотомодель южноафриканского происхождения Нара Смит прокомментировала слухи об употреблении упомянутого препарата.