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18:43, 16 августа 2024Ценности

Популярная модель отреагировала на слухи о приеме «Оземпика»

Нара Смит

Нара Смит. Фото: @naraaziza

Популярная немецкая фотомодель южноафриканского происхождения Нара Смит отреагировала на слухи о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды стали использовать для похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

22-летняя манекенщица записала видео, в котором показала приготовление чипсов в домашних условиях. Так, она предстала перед камерой в черном обтягивающем платье с высоким горлом.

Один из фанатов обвинил знаменитость в употреблении «Оземпика». «Остановите эту девушку. Тебе не нужен "Оземпик"!» — написал он в комментариях под роликом. Однако Смит, в свою очередь, решила ответить на данное сообщение. «Давайте перестанем массово обвинять людей в приеме "Оземпика"», — с иронией высказалась она.

Ранее актриса Агата Муцениеце высказалась об употреблении упомянутого препарата. По ее словам, она никогда к нему не прибегала и старается поддерживать себя в форме с помощью спорта.

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      Мария Винар
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