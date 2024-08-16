Популярная модель отреагировала на слухи о приеме «Оземпика»

Популярная немецкая фотомодель южноафриканского происхождения Нара Смит отреагировала на слухи о приеме препарата для лечения диабета «Оземпик», который звезды стали использовать для похудения. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

22-летняя манекенщица записала видео, в котором показала приготовление чипсов в домашних условиях. Так, она предстала перед камерой в черном обтягивающем платье с высоким горлом.

Один из фанатов обвинил знаменитость в употреблении «Оземпика». «Остановите эту девушку. Тебе не нужен "Оземпик"!» — написал он в комментариях под роликом. Однако Смит, в свою очередь, решила ответить на данное сообщение. «Давайте перестанем массово обвинять людей в приеме "Оземпика"», — с иронией высказалась она.

Ранее актриса Агата Муцениеце высказалась об употреблении упомянутого препарата. По ее словам, она никогда к нему не прибегала и старается поддерживать себя в форме с помощью спорта.