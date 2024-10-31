JAMA: вентиляторы в жару оказались неэффективными

Группа исследователей из Университета Оттавы под руководством физиологов изучила эффективность использования электрических вентиляторов пожилыми людьми в условиях экстремальной жары. Результаты, опубликованные в журнале JAMA, показали, что вентиляторы не снижают температуру тела у пожилых людей.

Эксперименты были направлены на проверку существующей рекомендации использовать вентиляторы в период высоких температур, особенно для пожилых людей без доступа к кондиционерам. Это особенно важно в условиях необычно высоких температур, наблюдаемых в последние годы, когда многие пожилые люди оказались в группе риска из-за невозможности эффективно понижать температуру своего тела.

Для эксперимента ученые набрали 18 добровольцев в возрасте от 65 до 72 лет, которые провели некоторое время в климатической камере с контролируемой температурой и влажностью. Температура поддерживалась на уровне 36 градусов Цельсия, а влажность — 45 процентов. Исследователи предлагали участникам три режима вентилятора: выключенный, медленный и быстрый, при этом уровень вращения и температура тщательно контролировались.

Во время тестирования медленная и быстрая настройки вентилятора не оказали влияния на температуру тела испытуемых, в то время как быстрая настройка давала временное ощущение прохлады, но не способствовала снижению внутренней температуры тела. Это ощущение прохлады, как отметили ученые, было обманчивым, поскольку не отражало реальную температуру тела, и добровольцы могли не осознавать опасность перегрева.

Особое внимание уделялось измерению эффектов быстрой настройки, которая приводила к кратковременному облегчению, но также скрывала реальное повышение температуры. Медленная настройка не оказала значимого влияния ни на температуру тела, ни на ощущение прохлады, а высокая скорость вентилятора оказалась потенциально опасной.

Таким образом, исследование показало, что использование вентиляторов в жарких условиях может дать ложное чувство прохлады, но не предотвращает опасного перегрева у пожилых людей. Ученые подчеркивают, что при высоких температурах вентиляция не является эффективной мерой, и рекомендуют использовать другие методы охлаждения, особенно для тех, кто находится в группе повышенного риска.