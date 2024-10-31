Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:59, 31 октября 2024Россия

Ветеран ЧВК «Вагнер» рассказал о трудностях адаптации к мирной жизни

Экс-вагнеровец из Кургана рассказал о трудностях адаптации к мирной жизни

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана Олег Ипатов рассказал о трудностях адаптации к мирной жизни. Ветеран дал интервью журналистам сетевого издания «45.ру».

В зону спецоперации мужчина пошел добровольцем. В декабре 2022-го года он получил ранение, после которого более полугода провел в госпитале. Домой в Зауралье Ипатов вернулся только в июне 2023-го года, где ему провели четвертую по счету операцию.

По словам собеседника издания, ему нелегко было вернуться к гражданскому укладу после службы в зоне боевых действий. «Я когда со спецоперации пришел, то вообще людей перестал понимать. Мне кажется, что мой мозг просто стал работать совсем по-другому, не так, как у обычных людей», — пояснил он.

Ветеран признался, что ему хотелось бы забыть увиденное в бою. Человека в таком состоянии нельзя оставлять одного, отметил он. В противном случае вернувшийся домой боец может пойти «по наклонной», резюмировал Ипатов.

Ранее другой ветеран спецоперации, также проходивший службу в рядах ЧВК «Вагнер», попросил о помощи. Мужчина пожаловался на кавказцев, которые собрались около его дома. Ему помогли активисты, которые смогли разрешить конфликт мирным путем.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила по одному из ключевых мостов в Одесской области. ВСУ перехватили две ракеты из десяти

      Защиту российских «Торов» усилили

      В России заявили о кратно отличающейся от статистики реальной ситуации с гепатитом C

      Российские пенсионеры смогут меньше платить за коммуналку. Кому положена скидка и сколько она составит?

      Стали известны подробности о выселении мужчины из квартиры по иску Собчак

      Россиянка выпала из маршрутки во время движения

      «Просили остановить войну». Лукашенко рассказал о готовности генералов ВСУ сдаться в 2022 году

      Пассажир самолета изуродовал лицо глухонемому попутчику во время рейса

      Доллару предрекли взлет до 99 рублей в ноябре

      Пашинян заявил об отказе от «армянского коньяка»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше