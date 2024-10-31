Ветеран ЧВК «Вагнер» рассказал о трудностях адаптации к мирной жизни

Экс-вагнеровец из Кургана рассказал о трудностях адаптации к мирной жизни

Бывший боец ЧВК «Вагнер» из Кургана Олег Ипатов рассказал о трудностях адаптации к мирной жизни. Ветеран дал интервью журналистам сетевого издания «45.ру».

В зону спецоперации мужчина пошел добровольцем. В декабре 2022-го года он получил ранение, после которого более полугода провел в госпитале. Домой в Зауралье Ипатов вернулся только в июне 2023-го года, где ему провели четвертую по счету операцию.

По словам собеседника издания, ему нелегко было вернуться к гражданскому укладу после службы в зоне боевых действий. «Я когда со спецоперации пришел, то вообще людей перестал понимать. Мне кажется, что мой мозг просто стал работать совсем по-другому, не так, как у обычных людей», — пояснил он.

Ветеран признался, что ему хотелось бы забыть увиденное в бою. Человека в таком состоянии нельзя оставлять одного, отметил он. В противном случае вернувшийся домой боец может пойти «по наклонной», резюмировал Ипатов.

Ранее другой ветеран спецоперации, также проходивший службу в рядах ЧВК «Вагнер», попросил о помощи. Мужчина пожаловался на кавказцев, которые собрались около его дома. Ему помогли активисты, которые смогли разрешить конфликт мирным путем.