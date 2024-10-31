Ветеран «Вагнера» рассказал о суровой дисциплине в ЧВК

Бывший боец «Вагнера» назвал дисциплину в ЧВК суровой

Ветеран частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и участник специальной военной операции (СВО) высказался о дисциплине в подразделениях компании. Об этом он рассказал журналистам издания «45.ру».

По словам солдата, в «Вагнере» не было разделения между теми, кто пришел добровольно, и «кашниками» — так в ЧВК называли бойцов, набранных из колоний. «Если ты защищаешь свою Родину, то не важно, откуда ты призвался», — пояснил он.

Участник боев в окрестностях Артемовска (украинское название — Бахмут) сообщил, что для вагнеровцев был установлен строжайший запрет на алкоголь, наркотики, мародерство и применение насилия к мирным жителям.

«Одним из самых страшных проступков считалось, если ты заднюю дал, то есть не пошел в атаку, сбежал», — продолжил собеседник издания. Он назвал установленные в ЧВК правила суровыми, но эффективными. «Они поддерживали дисциплину на должном уровне. Это очень важно на фронте», — отметил боец.

Помимо этого, в беседе с журналистами ветеран рассказал о трудностях адаптации к мирной жизни после возвращения с СВО. Мужчина признался, что перестал понимать людей на «гражданке». «Мне кажется, что мой мозг просто стал работать совсем по-другому, не так, как у обычных людей», — пояснил он.