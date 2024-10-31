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14:18, 31 октября 2024Ценности

Внешний вид Собчак в костюме с розами вызвал споры в сети

Фото: Damir Zhukenov / Telegram-канал «СОБЧАК»

Новый образ российской журналистки и телеведущей Ксении Собчак вызвал споры в сети. Соответствующий пост и комментарии появились в ее Telegram-канале, который насчитывает 317 тысяч подписчиков.

42-летняя знаменитость разместила серию черно-белых снимков, на которых предстала в брючном костюме, декорированном массивными розами. Помимо этого, звезда надела черные кружевные колготки и лаковую обувь на высоком каблуке.

Внешний вид Собчак завершили укладка и яркий макияж. «Расцветаю розами Comme des Garcons», — подписала она.

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Подписчики неоднозначно оценили наряд журналистки, о чем написали в комментариях под постом. «Роскошный образ», «Скорее капустой покрылась», «Блин, ну Собчак», «Бесит, как это красиво», — высказались они.

Ранее образ Собчак в галстуке из волос оценили в сети словом «дикость». Знаменитость снялась в черно-белом наряде, который состоял из джинсов, рубашки и пиджака.

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      Екатерина Ештокина
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