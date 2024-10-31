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16:39, 31 октября 2024Экономика

Юань потерял позиции в мировой торговле

Bloomberg: доля транзакций с использованием юаня упала до 3,6 процента
Кирилл Луцюк

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Китайская валюта стала терять позиции в мировых платежах. Об этом сообщило издание Bloomberg со ссылкой на службу финансовых сообщений SWIFT.

Снижение, зафиксированное в сентябре, оказалось рекордным. Доля транзакций с использованием юаня упала до 3,6 процента. По сравнению с августовскими значениями, снижение оценивается в 1,1 процентного пункта. Отмечается также, что, по данным на 31 октября, китайская валюта торговалась на уровне 7,12 за доллар.

Во второй половине сентября сообщалось, что доля юаня в международных платежах снизилась с 4,74 до 4,69 процента. На тот момент китайская валюта удерживала за собой четвертое место. Кроме того, сдал позиции и фунт стерлингов — его доля упала с 7 до 6,5 процента. А вот доля доллара в расчетах выросла с 47,81 процента в июле до 49,07 процента.

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