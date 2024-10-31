Небензя заявил о попытках Запада склонить Сеул к поставкам оружия Украине

Постпред в ООН Небензя: Запад пытается склонить Сеул к поставкам оружия Украине

Западные страны пытаются склонить руководство Южной Кореи к поставкам оружия Киеву, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, сторонники Киева уже более двух лет пытаются склонить Сеул к более активному военно-техническому сотрудничеству с Украиной. Они хотят, чтобы Южная Корея поставляла Вооруженным силам Украины (ВСУ) востребованные летальные вооружения.

«Надеемся, что у наших южнокорейских коллег хватит мудрости на эту уловку не повестись», — отметил постпред.

Ранее издание Yonhap сообщило, что Сеул не намерен напрямую поставлять Украине 155-миллиметровые боеприпасы для тяжелой гаубичной артиллерии.