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00:15, 31 октября 2024Мир

Небензя заявил о попытках Запада склонить Сеул к поставкам оружия Украине

Постпред в ООН Небензя: Запад пытается склонить Сеул к поставкам оружия Украине
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: MFA Russia / Global Look Press

Западные страны пытаются склонить руководство Южной Кореи к поставкам оружия Киеву, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, сторонники Киева уже более двух лет пытаются склонить Сеул к более активному военно-техническому сотрудничеству с Украиной. Они хотят, чтобы Южная Корея поставляла Вооруженным силам Украины (ВСУ) востребованные летальные вооружения.

«Надеемся, что у наших южнокорейских коллег хватит мудрости на эту уловку не повестись», — отметил постпред.

Ранее издание Yonhap сообщило, что Сеул не намерен напрямую поставлять Украине 155-миллиметровые боеприпасы для тяжелой гаубичной артиллерии.

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      Марина Совина
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