Защиту российских «Торов» усилили

«Известия»: защиту ЗРК «Тор-М2» усилили стальными экранами

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2», которые применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), получили усиленную бронезащиту. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в 2024 году машины начали оснащать экранами из бронестали толщиной пять миллиметров, которые защищают корпус «Тора». Также ЗРК получили более легкие экраны для защиты башни от ударов дронами-камикадзе.

«Все это уже штатные заводские изделия — промышленное воплощение армейского "тюнинга" техники, который раньше производился по необходимости в подразделениях», — пишет издание.

Боевая машина комплекса несет зенитные ракеты 9М338, которые стартуют вертикально. Гусеничный «Тор» развивает скорость до 65 километров в час по дорогам с твердым покрытием. В публикации отметили, что «Тор-М2» эффективен против беспилотников.

В июле в Минобороны России сообщили, что комплексы «Тор-М2» способны взаимодействовать с другими системами противовоздушной обороны, включая ЗРК «Бук» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».