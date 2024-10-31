Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:17, 31 октября 2024Наука и техника

Защиту российских «Торов» усилили

«Известия»: защиту ЗРК «Тор-М2» усилили стальными экранами

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Тор-М2», которые применяют в зоне проведения специальной военной операции (СВО), получили усиленную бронезащиту. Об этом сообщают «Известия».

Отмечается, что в 2024 году машины начали оснащать экранами из бронестали толщиной пять миллиметров, которые защищают корпус «Тора». Также ЗРК получили более легкие экраны для защиты башни от ударов дронами-камикадзе.

«Все это уже штатные заводские изделия — промышленное воплощение армейского "тюнинга" техники, который раньше производился по необходимости в подразделениях», — пишет издание.

Материалы по теме:
Тотальная безопасность. Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
Тотальная безопасность.Как Российская армия защищает границы от вражеских ракет, ядерных боеголовок и самолетов?
17 ноября 2022
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника. Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
Боевые роботы, беспилотники и бронетехника.Россия показала главные военные новинки. Каким оружием будет воевать страна?
13 августа 2024

Боевая машина комплекса несет зенитные ракеты 9М338, которые стартуют вертикально. Гусеничный «Тор» развивает скорость до 65 километров в час по дорогам с твердым покрытием. В публикации отметили, что «Тор-М2» эффективен против беспилотников.

В июле в Минобороны России сообщили, что комплексы «Тор-М2» способны взаимодействовать с другими системами противовоздушной обороны, включая ЗРК «Бук» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь».

Что думаешь? Оцени!
      Даниил Иринин
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров ответил на вопрос о возможности завершить конфликт на Украине «вничью»

      В МЧС сообщили о новой угрозе для жильцов взорвавшейся в российском городе пятиэтажки

      Обвиненный в каннибализме голливудский актер вернется в кино

      Положение ВСУ в Курской области оценили

      Стюардесса предостерегла пассажиров от использования туалетной бумаги на борту самолета

      Поветкина отстранили из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил

      Лавров заявил о полной неадекватности Зеленского

      Медузу размером с человека сняли на видео в России

      Стоимость российских облигаций упала до исторического минимума

      Прокуратура Финляндии предъявила обвинения россиянину Тордену

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше