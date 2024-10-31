Завершено расследование многомиллионного хищения при исполнении госконтракта Минобороны РФ

Завершено расследование хищения 15 млн рублей на госконтракте Минобороны РФ

Завершено расследование уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных денег в рамках исполнения государственного контракта Минобороны России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал военных следственных органов Следственного комитета РФ.

Фигурантами дела являются бывший заместитель начальника Морозовского филиала «Управления лесного хозяйства» Минобороны России Александр Случак и генеральный директор компании «Транслесстрой» Озман Авдалян. Они обвиняются по части четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По данным следствия, в 2022 году Случак, который на тот момент руководил «Транслесстроем», и его знакомый Авдалян выполняли многомиллионный государственный контракт по рубке леса на землях Минобороны России в Калининградской области. В процессе выполнения контракта они занизили стоимость подлежащего вырубке и реализации леса.

Таким образом было украдено не менее 15 миллионов рублей из бюджетных средств. Похищенные деньги фигуранты поделили между собой.

Теперь обвиняемых ознакомят с материалами дела, после чего передадут его прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела о хищении из бюджета 20 миллионов рублей, выделенных в рамках гособоронзаказа на организацию питания российских военнослужащих в Приморье.