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17:27, 31 октября 2024Силовые структуры

Завершено расследование многомиллионного хищения при исполнении госконтракта Минобороны РФ

Завершено расследование хищения 15 млн рублей на госконтракте Минобороны РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Завершено расследование уголовного дела о многомиллионном хищении бюджетных денег в рамках исполнения государственного контракта Минобороны России. Об этом сообщает официальный Telegram-канал военных следственных органов Следственного комитета РФ.

Фигурантами дела являются бывший заместитель начальника Морозовского филиала «Управления лесного хозяйства» Минобороны России Александр Случак и генеральный директор компании «Транслесстрой» Озман Авдалян. Они обвиняются по части четвертой статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По данным следствия, в 2022 году Случак, который на тот момент руководил «Транслесстроем», и его знакомый Авдалян выполняли многомиллионный государственный контракт по рубке леса на землях Минобороны России в Калининградской области. В процессе выполнения контракта они занизили стоимость подлежащего вырубке и реализации леса.

Таким образом было украдено не менее 15 миллионов рублей из бюджетных средств. Похищенные деньги фигуранты поделили между собой.

Теперь обвиняемых ознакомят с материалами дела, после чего передадут его прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд.

Ранее сообщалось о завершении расследования уголовного дела о хищении из бюджета 20 миллионов рублей, выделенных в рамках гособоронзаказа на организацию питания российских военнослужащих в Приморье.

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