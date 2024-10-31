Зеленский упрекнул США в нежелании передавать Украине «Томагавки»

Президент Украины упрекнул США в нежелании передавать «Томагавки»

Президент Украины Владимир Зеленский упрекнул власти США в нежелании передавать Украине крылатые ракет Tomahawk («Томагавк») с дальностью 2400 километров. Его слова передает «Страна.ua».

«Когда кто-то из партнеров сначала говорит, что в приложении ["плана победы"], это говорит о том, что он не очень хочет что-то давать, таким образом откладывает решение», — заявил Зеленский.

По его словам, партнерам Украины стоило сначала согласиться предоставить вооружение, а после говорить об этом в публичном поле.

Ранее Зеленский осудил руководство Польши из-за отказа предоставить Киеву советские истребители МиГ-29. По его словам, Украина хотела получить истребители от Польши напрямую, но Варшава отказала. Причина в нехватке собственных самолетов.