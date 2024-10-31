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20:07, 31 октября 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о намерениях Украины передать Южной Корее детальный запрос об оружии

Зеленский: Украина передаст Южной Корее детальный запрос об оружии
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Украина передаст Южной Корее детальный запрос об оружии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью южнокорейскому телеканалу KBS, видео было опубликовано на YouTube-канале главы государства.

«После того, как КНДР получила официальный статус того, кто пришел воевать против Украины, наш запрос будет детальным, он будет вместе с моим представителем, который приедет в Южную Корею в ближайшее время. И мы будем говорить об оружии», — сообщил украинский лидер.

Зеленский уточнил, что Киев нуждается в артиллерии и средствах противовоздушной обороны. Он добавил, что не знает, какой ответ на данную просьбу даст Сеул.

Вместе с тем Зеленский пригрозил подать запрос на арест лидера Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ким Чен Ына в Международный уголовный суд (МУС). По его словам, Киев может поступить так «после вступления войск КНДР» в конфликт на Украине.

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