Жена Канье Уэста вновь сменила имидж после слухов о разводе

Жену Канье Уэста Бьянку Цензори сняли в Токио с окрашенными в блонд волосами

Жена американского рэпера Канье Уэста австралийский дизайнер Бьянка Цензори вновь сменила имидж после слухов о разводе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци сняли пару во время отдыха в одном из ночных клубов в Токио, Япония. При этом возлюбленная музыканта, известная откровенными образами, предстала на полученных кадрах в укороченной белой шубе с огромным воротом, прозрачных колготках и остроносых нюдовых туфлях.

В то же время она позировала с новой прической. Так, Цензори окрасила волосы в блонд, сделала короткую рваную челку и состригла пряди на макушке, оставив при этом удлиненные локоны над ушами и у лица.

Ранее в октябре стала известна роль Бьянки Цензори на секс-вечеринках в офисе Канье Уэста.