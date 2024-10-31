Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:19, 31 октября 2024Ценности

Жена Канье Уэста вновь сменила имидж после слухов о разводе

Жену Канье Уэста Бьянку Цензори сняли в Токио с окрашенными в блонд волосами
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Peter White / Getty Images

Жена американского рэпера Канье Уэста австралийский дизайнер Бьянка Цензори вновь сменила имидж после слухов о разводе. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

Папарацци сняли пару во время отдыха в одном из ночных клубов в Токио, Япония. При этом возлюбленная музыканта, известная откровенными образами, предстала на полученных кадрах в укороченной белой шубе с огромным воротом, прозрачных колготках и остроносых нюдовых туфлях.

В то же время она позировала с новой прической. Так, Цензори окрасила волосы в блонд, сделала короткую рваную челку и состригла пряди на макушке, оставив при этом удлиненные локоны над ушами и у лица.

Ранее в октябре стала известна роль Бьянки Цензори на секс-вечеринках в офисе Канье Уэста.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский назвал причины продолжения операции в Курской области

      Премьер-министр Словакии выступил на российском канале с критикой ЕС. На родине политика назвали вероломным хорьком

      Российские силовики прекратили розыск супруга Елены Блиновской

      Серфер пережил второе нападение акулы на одном и том же пляже

      Доходы от замороженных в Европе российских активов подсчитали

      Кэти Перри высмеяла слухи о похудении с помощью «Оземпика»

      Небензя рассказал о бешенстве Киева из-за массового оттока украинцев в Россию

      Патриарх Кирилл выступил против празднования «русского Хеллоуина»

      Apple не удалось обогнать Samsung на рынке смартфонов

      Известная российская блогерша назвала минимальную необходимую на месяц сумму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше