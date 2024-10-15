Стала известна роль Бьянки Цензори на секс-вечеринках в офисе Канье Уэста

Стала известна роль австралийского дизайнера Бьянки Цензори на секс-вечеринках в офисе американского рэпера Канье Уэста. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Бывшая помощница музыканта Лорен Пишотта, обвинившая Уэста в изнасиловании, заявила, что он превратил офис своего бренда одежды и обуви Yeezy в «сексуальную игровую площадку». Так, музыкант часто вступал в половую связь с подчиненными и «постоянно меняющимся списком гостей».

Также в ее иске утверждается, что Уэст использовал связи в таких компаниях, как Adidas и Gap, чтобы получать рабочие визы и ввозить в США женщин для оказания сексуальных услуг. В том числе к нему на работу подобным образом попала будущая жена Цензори. Исполнитель давал данным сотрудницам «непонятные должности» и заставлял подписывать договор о неразглашении.

При этом, по словам Пишотты, Цензори стала выступать в качестве «координатора секс-вечеринок» и охотно участвовала в «извращенных сексуальных фантазиях» рэпера. Кроме того, дизайнер приезжала на несколько организованных им подобных мероприятий как «девушка по вызову».

В иске также говорится, что вскоре после того, как Пишотта уволилась в ноябре 2022 года, она столкнулась с Уэстом и Цензори на концерте исполнителя Post Malone в Калифорнии. В тот момент рэпер якобы схватил Пишотту за горло и засунул язык ей в ухо, сказав: «Я всегда знал, что сделаю это с тобой, если увижу снова». В свою очередь, дизайнер стояла рядом, «невозмутимо» наблюдая за поведением возлюбленного, которое казалось для нее привычным.

В то же время Пишотта отметила, что музыкант сообщал, что хотел вступить в интимную связь с матерями своих избранниц. Так, он показал ей переписку с Цензори, где говорил, что желает совершить подобное с ее родительницей.

Ранее в октябре анонимный инсайдер раскрыл отношение дизайнера Бьянки Цензори к своему мужу, рэперу Канье Уэсту на фоне слухов о разводе.