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13:44, 9 октября 2024Ценности

Раскрыто отношение Бьянки Цензори к мужу на фоне слухов о разводе

Фото: MEGA / GC Images / Getty Images

Анонимный инсайдер раскрыл отношение дизайнера Бьянки Цензори к своему мужу, рэперу Канье Уэсту на фоне слухов о разводе. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

По его словам, в их браке были сложные моменты, но она все еще предана возлюбленному и не планирует расставаться. «Бьянке нравится быть миссис Уэст и нравится образ жизни элиты, маловероятно, что она подаст на развод», — отметил инсайдер.

При этом собеседник портала уточнил, что, вероятно, инициатором развода станет сам музыкант, поскольку он уже разочаровывался в своей супруге. «Если кто-то и подаст на развод в будущем, так это Канье, но он религиозен и верит в брак, поэтому он приложит все усилия, чтобы сохранить семью», — заключил он.

Ранее стало известно, что Канье Уэст и Бьянка Цензори решили поставить точку в своих отношениях.

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      Мария Винар
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