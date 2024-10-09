Раскрыто отношение Бьянки Цензори к мужу на фоне слухов о разводе

Анонимный инсайдер раскрыл отношение дизайнера Бьянки Цензори к своему мужу, рэперу Канье Уэсту на фоне слухов о разводе. Соответствующий комментарий приводит издание The Sun.

По его словам, в их браке были сложные моменты, но она все еще предана возлюбленному и не планирует расставаться. «Бьянке нравится быть миссис Уэст и нравится образ жизни элиты, маловероятно, что она подаст на развод», — отметил инсайдер.

При этом собеседник портала уточнил, что, вероятно, инициатором развода станет сам музыкант, поскольку он уже разочаровывался в своей супруге. «Если кто-то и подаст на развод в будущем, так это Канье, но он религиозен и верит в брак, поэтому он приложит все усилия, чтобы сохранить семью», — заключил он.

Ранее стало известно, что Канье Уэст и Бьянка Цензори решили поставить точку в своих отношениях.

